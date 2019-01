'Escaperooms in Nederland veiliger dan in Polen'

Escaperooms in Nederland zijn een stuk veiliger dan die in Polen, zegt Escape Rooms Nederland. Maar een extra check op de veiligheid kan geen kwaad, zo raadt de brancheorganisatie zijn leden aan.

Aanleiding is het drama in Polen waar vijf meisjes om het leven kwamen bij een brand in een escaperoom. De brandveiligheid bleek niet in orde.

In Nederland laten veel ondernemers hun zaak eerst controleren door de brandweer, zegt Escaperoom Nederland.

Een escaperoom is een kamer of een gebouw waarin mensen worden opgesloten. Zij moet dan via aanwijzingen proberen te ontsnappen. Nederland telt meer dan 800 escaperooms. Ook in de regio Rijnmond zijn er veel te vinden.