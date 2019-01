Meestertrompettist Peter Masseurs overleden

Een van de beste trompettisten van de wereld is niet meer. Peter Masseurs is zaterdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. Hij speelde in de jaren zestig en zeventig onder meer bij de Marinierskapel en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

In 1982 stapte Masseurs over naar het Concertgebouworkest in Amsterdam zonder dat hij daar een proefspel hoefde af te leggen. Dat was uniek.

"Hij was fenomenaal en speelde heel melodieus. Het was nooit fanfaresk gekwetter", zegt collega Werner Herbers over Masseurs in De Volkskrant.

Masseurs was ook hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2017 kwam hij in het nieuws, omdat hij korte tijd vermist was. De trompettist leed de laatste tijd aan de ziekte van Alzheimer.