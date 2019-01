Deel dit artikel:













Persoon steekt zichzelf in brand in Turks consulaat Rotterdam Foto: ANP / Jerry Lampen

In het Turks consulaat in Rotterdam heeft maandagochtend iemand geprobeerd zichzelf in brand te steken. Dat bevestigt de politie in Rotterdam.

Hulpdiensten rukten even na 09:00 uur uit naar het consulaat aan de Westblaak. De politie beschouwt het voorval als een poging tot zelfmoord en wil daarom niet meer hierover kwijt. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het slachtoffer met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.