Winterdip? Veel licht helpt je door de donkere dagen heen

Het is de laatste dagen grijs, koud en af en toe nat. Voor velen is het geen weer om vrolijk van te worden. In de winter zijn mensen gevoelig voor lusteloosheid en somberheid. Dit is op te lossen met veel licht, zegt hoogleraar chronobiologie van het Erasmus MC Bert van der Horst.

"De biologische klok in ons lichaam heeft een omlooptijd die niet gelijk is aan 24 uur", legt de hoogleraar uit. "Die klok zorgt ervoor dat onze slaap- waakcyclus en onze stofwisseling netjes zijn afgestemd op het moment van de dag."

Die van nature ingebouwde klok kijkt niet naar de tijd, maar naar licht. Zodra de dagen korter en donkerder worden, voelen mensen dat. "Op een gegeven moment worden de dagen dusdanig somber dat we denken dat dat de reden is dat mensen in een winterdip raken", zegt van der Horst.

Dip of depressie?

Verschillende symptomen kunnen duiden op een winterdip. Mensen die last hebben van de dip slapen onder andere minder, kunnen zich minder goed concentreren, voelen zich lusteloos en moe. Het Kenniscentrum Winterdepressie stelde een lijst op met symptomen van een winterdip of depressie. Als je aan vijf symptomen van die lijst voldoet, spreek je van een winterdepressie in plaats van een dip.

Waarom de ene persoon wel last heeft van zo'n dip en de ander niet, is lastig te verklaren. "We zijn allemaal verschillend en dus ook die biologische klok is bij iedereen anders", zegt de hoogleraar.

Om van de dip af te komen, moeten je ogen veel licht registreren. "Op een zonnige zomerse dag krijg je 10.000 lux binnen, op een kantoor is dat nu zo'n 500 lux per dag. Dat is wel een wezenlijk verschil. Om meer licht tot je te krijgen, kun je voor een speciale lamp gaan zitten of een speciaal brilletje dragen."

De speciale brilletjes zenden blauw licht de ogen in. "Het licht hoeft dus niet op je hele lichaam te komen, als je ogen het maar registreren." Volgens de expert maakt het ook niet zoveel uit of het licht van de zon of van lampen komt, als het maar fel is. "En de zon is wel fel, dus wat dat betreft te prefereren boven een lamp."