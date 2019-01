Deel dit artikel:













FC Dordrecht formuleert eenvoudige doelstelling in Spanje: 'Meer punten halen' Claudio Braga (midden) geeft training in Spanje

FC Dordrecht verkiest in deze winterstop een verblijf in Spanje boven het traditionele trainingskamp in Hellevoetsluis. De Schapenkoppen bereiden zich met nieuwe trainer Claudio Braga voor op de tweede seizoenshelft.

De Dordtenaren willen het, logischerwijs, beter doen dan in de eerste seizoenshelft. Daarin behaalden zij slechts elf punten uit negentien wedstrijden. Zondag begint Braga direct met een behoorlijke uitdaging, want koploper FC Den Bosch komt naar de Krommedijk. Bekijk hierboven de reportage vanuit het zonnige Spanje