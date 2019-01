Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie kanshebbers op Appeltje van Oranje 2019 komen uit regio Rijnmond Een van de genomineerden is Talent4Gastvrijheid

De Rotterdamse Stichting Voedseltuin, het project Talent4Gastvrijheid en De Buitenwacht in Dordrecht zijn projecten in het Rijnmondgebied die kans maken op een Appeltje van Oranje. De prijzen van het Oranje Fonds worden in mei uitgereikt door koningin Maxima.

Er zijn in totaal veertig genomineerden voor drie Appeltjes. De winnaars krijgen elk 15 duizend euro. Stemmen kan nog negen dagen. Kanshebbers Stichting Voedseltuin Rotterdam kweekt het hele jaar groente en fruit om de pakketten van Voedselbankklanten aan te vullen. Het is een project voor onder anderen vluchtelingen, mensen met psychische problemen en gepensioneerden. Stichting Voedseltuin Rotterdam kweekt het hele jaar groente en fruit om de pakketten van Voedselbankklanten aan te vullen. Het is een project voor onder anderen vluchtelingen, mensen met psychische problemen en gepensioneerden. Talent4Gastvrijheid brengt mensen met verschillende culturen in en rond asielzoekerscentra bij elkaar. Jonge en oudere Nederlandse zangers, rappers, hiphoppers, beatboxers en verhalenvertellers zetten zich daarvoor in. Stichting De Buitenwacht in Dordrecht is een project voor mensen met een achterstandspositie. Zij helpen elkaar vooruit.