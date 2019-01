Geen aangiftes tegen misbruikende atletiektrainer: 'Erover praten is moeilijk'

"Er heerst nog ontzettend veel taboe op het onderwerp. Praten erover is moeilijk, vooral door hoe de omgeving reageert", zegt Claudia van Middelkoop van de stichting Project Speak Now. Ze reageert daarmee op het nieuws van afgelopen weekend, dat een Rotterdamse atletiektrainer jarenlang diverse minderjarige meisjes heeft misbruikt.

De man, die in het verleden onder meer als trainer actief was bij atletiekvereniging C.A.V. Energie in Barendrecht, had in de jaren 1983 tot 2017 onbeschermde seks met meerdere minderjarige meisjes. Dit leidde zelfs tot minimaal één zwangerschap. Ook keek hij met slachtoffers dierenporno, gaf grensoverschrijdende massages en stuurde pornovideo's rond.

De trainer is levenslang geroyeerd door de atletiekunie. Een strafrechtelijk onderzoek blijft echter uit, omdat nooit aangifte is gedaan tegen de trainer. Volgens Van Middelkoop heeft het zwijgen van de slachtoffers meerdere redenen.



Schaamte en angst

"Het heeft onder meer te maken met schaamte dat rust op het onderwerp. Ik denk dat ook de intimidatie van daders meespeelt: als je bijvoorbeeld bedreigd wordt, kan je ook besluiten om niet te praten. Maar als je zwijgt, blijft het iets van jezelf. Praten is niet het enige middel om te kunnen helen, maar het is wel een goede stap om het helingsproces te kunnen voortzetten."

Ook de angst dat mensen het verhaal niet geloven, is volgens Van Middelkoop een reden om niet te praten over wat er gebeurd is. "Het is heel moeilijk om alsnog te gaan spreken, als mensen zeggen dat iets niet waar is."

Met de stichting Project Speak Now hoopt ze dat slachtoffers van seksueel misbruik wél gaan praten. "We proberen als stichting slachtoffers in een veilige omgeving met andere lotgenoten te laten praten. Dat biedt vaak een fijn samenzijn, waardoor mensen bevestiging en erkenning krijgen en makkelijker over het onderwerp durven te spreken."

Aangifte overwegen

Praten is één, maar aangifte doen is nog een grotere stap voor de slachtoffers. Volgens Van Middelkoop krijgen veel slachtoffers die uiteindelijk aangifte willen doen eerst te horen dat ze hier goed over na moeten denken.

"Dat snappen we zeker, want je moet je voorstellen dat je allerlei intieme details moet gaan delen als je aangifte doet. Daarnaast wordt het bekend in de omgeving. Ik kan me goed voorstellen dat ze het benoemen, maar aan de andere kant zou ik het fijner vinden als slachtoffers gemotiveerd worden om wél aangifte te doen."

Voor de slachtoffers van de atletiektrainer heeft Van Middelkoop een oproep. "Doe aangifte en laat je ondersteunen door een therapeut. Of kom bij onze stichting, om daar steun te vinden."

'Politie op de hoogte'

Volgens de Telegraaf is de politie overigens al jaren op de hoogte van misbruiksignalen rondom de trainer. Een van de slachtoffers zou volgens de krant al in 2000 naar de politie zijn gestapt om aangifte te doen van misbruik. Ze zette deze aangifte later om in een melding, toen de politie vertelde wat de consequenties van de aangifte zouden zijn.

In 2009 zou ook een melding bij de zedenpolitie in Hoogvliet zijn gedaan over misdragingen van de trainer. Ook hier werd volgens de Telegraaf afgezien van aangifte, nadat de politie over de gevolgen had gesproken. De Rotterdamse politie heeft tot nu toe niet gereageerd op de berichtgeving van de krant.