Iets meer bezoekers voor schaatsbaan bij Euromast

Nadat het schaatsfestival IJsvrij in Rotterdam in het eerste jaar 28 duizend bezoekers trok, mocht de baan in 2018 weer terugkomen. Het winterfestijn bij de Euromast trok de tweede editie 30 duizend bezoekers.

Bureau Vermaeck, organisator van het festival, kijkt dan ook terug op vijf succesvolle weken. "We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar, zoals het vergroten van de ijsbaan, het verwarmen van het IJsvrij-Café, en het overkappen van de entree", zegt Eva van der Vegt, directeur Bureau Vermaeck. Volgens Van der Vegt hebben deze verbeteringen gezorgd voor meer bezoekers. Naast deze aanpassingen zorgde de organisatie het afgelopen jaar ook voor een gevuld programma, zowel op muzikaal als op sportief vlak. Op en rondom het ijs waren allerlei muzikale acts. Daarnaast waren er oud-Hollandse spellen, een oliebollen-eetwedstrijd en een zingende kerstboom.



Als het aan de organisatie ligt, is de schaatsbaan ook in december 2019 in het park naast de Euromast te vinden.

