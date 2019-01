Deel dit artikel:













Aantal reizigers Rotterdam The Hague Airport gegroeid Rotterdam The Hague Airport

Bijna 1,9 miljoen reizigers zijn het afgelopen jaar geland of opgestegen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dat blijkt uit de voorlopige verkeer- en vervoercijfers van de Royal Schiphol Group, waar het vliegveld in Rotterdam onderdeel van uitmaakt.

Het reizigersaantal op Rotterdam Airport is ten opzichte van 2017 met tien procent toegenomen. Zomer Eerder werd bekend dat de zomer van 2018 de meest succesvolle zomer ooit is geweest voor het vliegveld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vlogen toen zo'n 686 duizend mensen via Rotterdam: een groei van bijna negentien procent ten opzichte van een jaar eerder.

