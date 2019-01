Dieven rammen pui supermarkt Barendrecht en stelen sigaretten

Drie sigarettendieven hebben in de nacht van zondag op maandag hun slag geslagen bij een supermarkt in Barendrecht. Met een gestolen auto ramden ze de toegangsdeuren van de Boon's Markt aan de Marijkesingel. Vervolgens stalen ze rookwaar, die lag opgeslagen achter de servicebalie.

Het drietal liet een ravage achter in de winkel: er lag glas op de grond, de deuren waren uit de rails gereden en achter de servicebalie waren meerdere kasten opengebroken. Voor de deur van de winkel vond de politie een deel van de bumper en kentekenplaten.

Agenten kamden daarop de buurt uit en wisten de auto te volgen naar Rotterdam. Daar reden ze de wagen klem, maar de daders stapten uit en kozen het hazenpad.

Een van de daders werd later aangehouden op de Bandeloodijk in Rotterdam-IJsselmonde. Het gaat om een 22-jarige Rotterdammer. De auto waarin het drietal rondreed, bleek overigens gestolen. In de wagen lag rookwaar.