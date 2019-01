Boogerd, Moerenhout en Hoogland in talkshow Zesdaagse TV

Ook op de eerste maandag van het nieuwe jaar kun je kijken naar FC Rijnmond. Maar dit keer gaat het niet over voetbal, maar staat de talkshow geheel in het teken van de Wooning Zesdaagse. De uitzending begint maandag om 17:15 uur.

In deze speciale 'FietsClub Rijnmond' ontvangt presentator Ruud van Os bekende gasten uit de wielersport. Zo zitten oud-prof Michael Boogerd, bondscoach Koos Moerenhout en wereldkampioen sprint Jeffrey Hoogland aan de speciale tafel op het middenterrein in Rotterdam Ahoy. Ook schuiven oud-renner John den Braber en wedstrijdleider Michael Zijlaard aan.

Uiteraard zijn er ook reportages te zien. We zijn bij de Leontien Ride van Leontien van Moorsel, een evenement georganiseerd door de Rotterdamse Sporticonen. En we volgen oud-renner Leon van Bon, die na zijn carrière als wielerfotograaf aan de slag is gegaan.