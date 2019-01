Justitie onderzoekt strafbaarheid Nashville-verklaring over homoseksualiteit

Justitie gaat de Nashville-verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid. Dat heeft een woordvoerder laten weten. Op basis van het onderzoek wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt. Hoe lang het beoordelen gaat duren, is niet bekend.

In de Amerikaanse stad Nashville opgestelde verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen. In de Nederlandse vertaling staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing voor mogelijk is.

Het pamflet is overgewaaid uit de Verenigde Staten en ondertekend door honderden protestantse predikanten en voorgangers, onder wie diverse Nederlanders.



De Vlaardingse SGP-voorman Kees van der Staaij wordt fel bekritiseerd vanwege het ondertekenen van de tekst. Ondanks de kritiek, blijft hij wel achter zijn verklaring staan: "De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.''

Senator Diederik van Dijk van de SGP en enkele medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de verklaring ook ondertekend.