Aanpassen plaatsnaamborden gemeente Hoeksche Waard van start De huidige borden maken plaats voor borden met 'gemeente Hoeksche Waard'. Foto: ANP / Koen Suyk

Hoeksche Waard is maandag begonnen met het aanpassen van de plaatsnaamborden in de nieuwe gemeente. Het gaat in totaal om 342 borden.

Sinds 1 januari zijn de dorpen Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De plaatsnaamborden worden niet in zijn geheel vervangen, maar worden volgens een woordvoerder van de gemeente op een zo duurzaam mogelijke manier aangepast. De namen van de 'oude gemeenten' worden van de grote blauwe borden gehaald en vervangen door de tekst 'gemeente Hoeksche Waard'. Alle borden zijn naar verwachting eind januari vervangen. Hoeveel de naamsverandering kost, is nog niet duidelijk.