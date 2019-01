Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuw leven voor Rotterdamse kerstbomen

Bij de meeste mensen zitten de kerstballen inmiddels weer in de doos en is de kerstboom de deur uit. Maar waar blijven al die bomen na de kerstdagen? In Rotterdam wordt er tuinaarde van gemaakt.

Maandag zijn de medewerkers van Stadsbeheer bezig met het ophalen van kerstbomen in Rotterdam-IJsselmonde. "Ik schat dat het totaal in Rotterdam in de tienduizenden bomen gaat lopen", zegt Leo van der Hoff van Stadsbeheer. Tot vrijdag haalt de gemeente de bomen op. Vroeger verdwenen ze in de vuilverbranding, maar tegenwoordig gaan ze door de versnipperaar en naar de verwerker. "Ook een kerstboom is een grondstof, dus die wordt hergebruikt. Bij de verwerker wordt compost van de bomen gemaakt". Op de Landelijke Compostdag op 30 maart kan het spul gratis opgehaald worden bij een van de milieuparken in Rotterdam. "Wat groeit en bloeit in je tuin, wordt dan gestimuleerd door de kerstboom die je zelf ingeleverd hebt."