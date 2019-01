Deel dit artikel:













Poldervaart: 'Bij tegenslag spelen we niet meer als team' Adrie Poldervaart

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart verblijft met zijn team deze week in Spanje. Net als bijna alle andere betaald voetbalclubs wordt er in het buitenland optimaal gewerkt naar het begin van de tweede seizoenshelft. ''We zoeken naar antwoorden naar wat we in de eerste seizoenshelft gepresteerd hebben'', aldus Poldervaart.



Excelsior staat veertiende, maar heeft wel de meeste tegengoals van alle clubs uit de eredivisie. ''Opgeven is een groot woord, maar bij tegenslag spelen we niet meer als team. Dan zijn we te weinig met elkaar bezig om te zorgen dat de schade beperkt blijft.'' Versterkingen

De clubs om Excelsior heen roeren zich steeds meer op de transfermarkt. De Kralingers zelf hebben nog geen actie ondernomen. ''De club is absoluut bezig. Het moet ook een beetje mee zitten, natuurlijk. Dat geluk hebben we ook niet altijd. Het is al meerdere aangegeven dat verdedigend en aanvallend de focus ligt, maar het moet wel iets zijn waar we direct beter van worden. We zoeken het niet in de kwantiteit.'' Bekijk hierboven het interview van Sinclair Bischop met Excelsior-trainer Adrie Poldervaart.