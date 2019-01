Deel dit artikel:













Mannen overvallen pakketbezorger in Rotterdam-Zuid Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

Een pakketbezorger is maandagmiddag in Rotterdam-Zuidwijk overvallen. De bezorger was met zijn bestelbus op de Ruigenhoek toen twee mannen op hem afkwamen.

Of er iets is gestolen is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de bezorger gewond is geraakt. De daders zijn weggevlucht richting de Schoonegge en zijn nog niet gepakt.