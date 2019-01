De brandweer heeft maandag rond 16.00 uur korte tijd een trein ontruimd op station Rotterdam centraal. Er kwam rook uit een coupé.

Het ging om een trein op spoor 4. Brandweerlieden constateerden na onderzoek dat er in de coupé een prullenbak in brand stond. Het brandje was snel geblust.

Een onbekend aantal passagiers is uit de trein gehaald. Zij zijn opgevangen op de Provenierssingel. Het station zelf bleef wel toegankelijk voor treinreizigers.

Wat de oorzaak van de brand is, is ook nog niet duidelijk.