Politie vindt tweeduizend joints na melding woninginbraak Foto: Politie Drechtsteden

De politie is na een inbraak in Sliedrecht niet gestuit op een aantal dieven, maar op een grote hoeveelheid drugs. De bewoner van de woning aan de Christiaan Huygensstraat is aangehouden.

Een getuige zag zondagochtend meerdere mensen uit het huis komen en belde 112. De vogels bleken al gevlogen, maar de agenten vonden wel ruim zeven kilo wiet, meer dan tweeduizend voorgedraaide joints en vier plakken hasj in de woning. De 38-jarige bewoner meldde zich later op het bureau en is aangehouden. Ook twee van de vermoedelijke inbrekers zijn later aan de Parallelweg in Sliedrecht aan de kant gezet en opgepakt. Hun auto is in beslag genomen.