Dordtse tieners verdacht van megadiefstal koper

In Dordrecht zijn vier mensen aangehouden voor de diefstal van zevenduizend kilo koper. Onder hen zijn twee Dordtse tieners van 14 en 16 jaar.

De andere twee verdachten zijn een 60-jarige Dordtenaar en een 20-jarige vrouw uit uit Alblasserdam. De man is volgens anonieme bronnen familie van de tieners.

Een tip leidde de politie naar de dieven. De tipgever liet weten dat eind december zo'n zevenduizend kilo koper was gestolen bij een bedrijf aan de Dordtse Vierlinghstraat.

Het gestolen metaal zou in een bedrijfspand aan de Helmholtzstraat liggen. De politie bekeek camerabeelden van het bedrijventerrein aan de Vierlinghstraat en zag daarop de diefstal gebeuren.

De verdachten werden daarna in de val gelokt. Rechercheurs belden de eigenaar van het bedrijfspand aan de Helmholtzstraat met de mededeling dat ze langs zouden komen voor een doorzoeking. Korte tijd later arriveerden meerdere mensen bij het pand, vermoedelijk om het koper weg te halen.

Agenten wachtten hen op en hielden de drie Dordtenaren aan. De vrouw werd in de buurt aangehouden. In het pand werden ook honderden pillen, vermoedelijk xtc, aangetroffen en 25 duizend Viagrapillen. De spullen zijn in beslag genomen.

De vier verdachten zitten vast. Het onderzoek naar de koperdiefstal gaat door. De politie vermoedt dat er meer mensen bij betrokken waren.