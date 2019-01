Last van snot? Lekker doorslikken!

Veel mensen in onze regio zijn snotverkouden. Maar wat ís snot nou eigenlijk en waarom maken we er eindeloze hoeveelheden van aan? Verslaggever Chantal Quak ging antwoorden halen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Arts Ewout Fanoy vertelt dat snot wordt aangemaakt door cellen in je neus. Het is bedoeld om ingeademde viezigheid, virussen en bacteriën snel af te kunnen voeren. Er zijn honderden virussen waar we snipverkouden van kunnen worden.

Tien liter snot per dag

Per dag maken we 1 à 2 liter snot aan en als we grieperig zijn, wordt dat nog veel meer: tot wel tien liter per dag! Volgens Arts Fanoy slikken we automatisch het meeste snot door. Dat is ook eigenlijk beter. Het snot komt dan in de maag terecht waar het maagzuur de virussen en bacteriën uitschakelt. Je besmet dan geen anderen.

Als je persé je neus wilt snuiten kun je het best papieren zakdoekjes te gebruiken. Niezen doe je het beste in je elleboog, of in een papieren zakdoekje. Die moet je dan wel meteen weggooien. Daarna moet je je handen wassen. Een zakdoek met snot die ergens blijft liggen is een bron van besmetting.

Kinderen met snottebellen

Waarom lijken vooral kleine kinderen non-stop last te hebben van snotneuzen? Fanoy: "Jonge kinderen en mensen met een slechte weerstand lopen het meeste risico op een flinke verkoudheid. Kleine kinderen hebben nog niet genoeg weerstand opgebouwd tegen de diverse virussen. Meestal zijn ze rond hun vijfde jaar al een stuk minder vaak ziek".

Niet te voorkomen

En eigenlijk kun je een verkoudheid nooit helemaal voorkomen. Fanoy: "Zeker in onze dichtbevolkte regio zit dat snot op een gegeven moment overal: Bij de bakker, de slager, in de metro, op het kinderdagverblijf. Zeker mensen met kleine kinderen zijn een keer aan de beurt".

Als je er geen nare griep bij krijgt, hoef je niets te doen tegen een verkoudheid. Af en toe stomen of een paracetamolletje slikken kan wat verlichting van de klachten brengen," zegt Fanoy. "Wij raden risicogroepen aan om zich te laten inenten tegen griep. Zo voorkom je dat je héél erg ziek wordt".