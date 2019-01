Chauffeurs Qbuzz luiden de noodklok

Ruim 75 buschauffeurs in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard roepen de directie van Qbuzz op om snel een einde te maken aan de problemen bij de busvervoerder. Ze doen dit met een petitie.

In de petitie, die nog niet verstuurd is, zeggen de chauffeurs dat veel collega's, het "niet meer trekken" om dagelijks te moeten rijden met "zwaar verouderd materiaal". Bijna dagelijks vallen bussen en daarmee ritten weg, schrijven zij.

Verder beklagen ze zich over het ontbreken van noodknoppen, camera's en slecht of niet werkende apparatuur. Ook zeggen de chauffeurs hun werk zonder fatsoenlijke winterjas te moeten doen, terwijl in veel bussen de verwarming hapert.

Het klaagschrift eindigt met het ontbreken van goede toiletvoorzieningen op eindpunten, waar vaak evenmin een kop koffie of iets dergelijks te krijgen is. De chauffeurs voelen zich "niet serieus genomen, ondergewaardeerd en genegeerd". Ze eisen van de directie snel maatregelen.

Qbuzz optimistisch

Qbuzz maakte dit weekend bekend, dat in de kerstvakantie veel problemen zijn opgelost en dat er vanaf maandag extra bussen en chauffeurs worden ingezet om de aanloopproblemen te verhelpen.

Een woordvoerder van de busvervoerder zegt maandag dat er weinig problemen waren. "Het is vanmorgen in de ochtendspits goed gegaan", zegt Susan Zethof. "Vrijwel alles reed op tijd." Wel waren er nog problemen in 25 bussen met de in- en uitcheck-apparatuur voor de OV-chipcard.

Volgens Zethof hebben inmiddels alle bussen een noodknop en zijn ook de toiletvoorzieningen nu op orde. "En eind januari komen de nieuwe winterjassen."