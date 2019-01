Deel Boijmans van Beuningen sluit over een week de deuren

Een spannende tijd voor het Museum Boijmans van Beuningen. Vanaf volgende week maandag sluit het Van der Steurgebouw voor zeven jaar. Een belangrijk deel van de collectie is er tot zondag te zien.

Wat zullen bezoekers het meeste missen? "De Rotterdammers zullen Titus van Rembrandt van Rijn het meest missen", vertelt zakelijk directeur Ina Klaassen. "Als het werk wordt uitgeleend aan grote steden als Washington, dan krijgen we meteen klachten", vertelt Klaassen met een glimlach. "Dus wie het nog wil bewonderen in dit gebouw moet snel zijn."

Het Van der Steurgebouw is speciaal ontworpen voor de collectie. "Een groot deel van de kunst van de havenbaronnen was op huiskamerformaat", vervolgt Klaassen. "De kleine zaaltjes hier in dit gebouw zijn daar speciaal voor ontworpen."

Volgens de zakelijk directeur is het onverantwoord om nog langer open te blijven, omdat het gebouw technisch aan zijn einde is. "Het is heel pijnlijk, maar we kunnen niet anders. Gelukkig is een deel van de collectie nog op andere plekken te zien."

Zo gaat het museum de kunstwerken laten zien in schoolklassen. "En we starten over een tijdje ook met het initiatief Boijmans bij de Buren", vervolgt Klaassen. "Daar laten we onze kunst bij andere musea in de stad."

Bezoekers zijn dus nog tot en met komende zondag welkom in het Van der Steurgebouw. Het tentoonstellingsgebouw blijft nog open tot en met mei. De volledige collectie van het Boijmans van Beuningen is over twee jaar weer te zien. Klaassen: "Begin 2021 is iedereen welkom in het depot in het Museumpark."