Daniël Breedijk over toekomst: 'Ik wil hogerop, dat weet FC Dordrecht ook'

FC Dordrecht bereidt zich in Spanje op dit moment voor op de tweede seizoenshelft. Verdediger Daniël Breedijk kijkt uit naar de tweede seizoenshelft, waar het eigenlijk alleen maar beter kan; Dordrecht bungelt onderin de Keuken Kampioen Divisie.

In tegenstelling tot andere jaren sloeg Dordrecht zijn kamp op in Spanje. "Niet verkeerd hè. Fantastisch weer, mooi hotel en goed trainingsveld en een mooie omgeving", zegt Breedijk tegenover RTV Rijnmond.

De spelersgroep leert in deze fase vooral de nieuwe trainer Claudio Braga kennen. "Als trainer heeft hij het er nog niet specifiek over gehad hoe hij het helemaal wil hebben. Dat gaat deze week nog komen."

Meer punten, volgende stap

Breedijk hoopt het in de tweede seizoenshelft beter te doen met Dordrecht. "Het doel is om meer punten te halen. Dat moet zeker lukken, absoluut. Het is lastig om te zeggen; we gaan nu voor de periode. Dat is ook niet realistisch, maar we willen het beter doen dan de eerste seizoenshelft."

Breedijk zijn contract loopt af. En daarom denkt hij na over zijn toekomst. "Ik wil een stap hogerop zetten, dat weet Dordrecht ook. Het is aan mij om dat telkens te laten zien. Dan ben ik er ook van overtuigd dat het gaat gebeuren. Er is nu nog niks concreets. Ik heb wel gewoon een goed seizoen gedraaid. Ik ben stabiel geweest. Dat wil ik voorzetten en we gaan het zien."

Bekijk hierboven heel het interview met Daniël Breedijk in gesprek met Sinclair Bischop.