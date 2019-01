Sparta wil stadion en jeugdcomplex uitbreiden: 'Er wordt aan business case gewerkt'

Sparta Rotterdam gaat het stadion en het sportcomplex Nieuw Terbregge uitbreiden. De club wil eerst het sportcomplex Nieuw Terbregge uitbreiden met een trainingsaccommodatie voor zowel het eerste elftal als Jong Sparta, de jeugdopleiding en RV & AV Sparta. Ook Het Kasteel wordt aangepakt; het wordt uitgebreid naar een capaciteit van 12.500 mensen.

Sparta gaat eerst het trainingscomplex aanpakken om daar te kunnen trainen met de selectie, gezien de voorkeur om zo snel mogelijk weer op gras te spelen. "De timing daarvan, moeten we nog gaan bepalen", zegt Sparta-voorzitter Leo Ruijs tegenover RTV Rijnmond.

Ook hebben de Rotterdammers het voornemen het stadion weer UEFA-waardig te maken, zodat interlands van de KNVB en een evenement zoals een Europees kampioenschap voor dames kunnen worden binnengehaald.

Volgens de nieuwe voorzitter van Sparta, Leo Ruijs, moet nu eerst de financiering rond komen. "De gesprekken lopen daarover. Er wordt uitgebreid aan de business case gewerkt. Want het moet wel een financieel plaatje zijn wat kan. Dat speelt as we speak."