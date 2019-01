Leontien van Moorsel Ride in Ahoy: 'Je ziet bij ieder kind een glimlach'

De koers in Ahoy Rotterdam gaat tijdens de Wooning Zesdaagse maar door. Maar de aandacht ging maandagmiddag vooral uit naar de kinderen. De Leontien van Moorsel Ride, een wielermiddag speciaal voor kinderen, werd goed bezocht.

Van Moorsel was uiteraard zelf aanwezig. En daar genoot ze van. "Kinderen laten voelen hoe mooi het is om te bewegen. Of je nou een beperking hebt of niet; je ziet bij ieder kind een glimlach en daar doe je het voor."

Bekijk hierboven heel het item.