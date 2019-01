El Hamdaoui (Excelsior) wil nog jaren verder met voetbal: 'Ik voel me fit en heb de drive elke dag'

Excelsior is ter voorbereiding van de tweede seizoenshelft in Spanje. Daar hopen de Kralingers de basis te leggen voor handhaving in de eredivisie. Spits El Hamdaoui sloot deze zomer aan en heeft het naar zijn zin bij de ploeg uit Kralingen.

Qua resultaten was het tijdens de eerste seizoenshelft nog wel wisselvallig. "Qua resultaten hadden we beter verdiend. Ook qua plaats waar we nu staan, hadden we veel hoger moeten staan. Er waren veel wedstrijden waar we het weg hebben gegeven of dat we meer hadden verdiend.

Al met al ben ik best tevreden waar we nu staan. En ik denk dat het nu heel belangrijk is dat we de tweede seizoenshelft 17 finales hebben. Zo moeten we het zien."

Meer spelen en belangrijker zijn

Over zijn eigen inbreng is El Hamdaoui duidelijk. "Ik ben wat later binnengekomen. Ik heb heel de voorbereiding gemist. Iedereen had zijn plekje al en ik moest nog wedstrijdfit worden. Ik principe ben best tevreden over hoe het is gegaan. Alleen qua resultaten en prestaties moet en kan het natuurlijk beter.

Ik verwacht van mezelf in de tweede seizoenshelft ook meer natuurlijk. Ik wil meer spelen, waardoor ik belangrijker kan zijn, met mijn goals en assists. Dat is zeker wel de bedoeling."

Nog jaren verder

De carrière van de spits loopt nog niet op een einde. "Ik voel me eigenlijk heel goed, dus ik wil nog een tijdje verder. Ik heb nergens last van en heb nog steeds de drive. Dat vind ik heel belangrijk. Als ik dat niet meer heb, stop ik ermee. Die heb ik nog steeds elke dag. Ik wil zeker nog een aantal jaar door."

Bekijk hierboven heel het interview met El Hamdaoui.