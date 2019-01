Deel dit artikel:













Hennepplanten ontdekt bij brand in Rotterdamse woning

Bij een brand in een flat in de Rotterdamse wijk Rubroek is maandag een wietplantage gevonden. De politie onderzoekt de zaak.

De brand woedde in een woning aan de Goudse Rijweg. Bij het binnengaan stuitten brandweerlieden op zo'n 200-300 hennepplanten. De bewoners van in totaal drie woningen moesten korte tijd hun huis uit vanwege de rook. Zij zijn tijdelijk opgevangen aan de overkant bij Hoppesteyn. Naar verwachting kunnen ze in de loop van de avond terug naar huis. Het huis waar de brand woedde, stond volgens een woordvoerder van de politie leeg. Onderzocht wordt van wie de woning en de hennepplanten zijn. Het vuur was rond 19.30 uur onder controle.