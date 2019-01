Gay op Flakkee: 'Nashville-verklaring klap in het gezicht'

“Kwetsend, maar voor ons helaas geen nieuwe boodschap.” Zo reageert LHBT-belangenorganisatie ‘Gay op Flakkee’ op de Nashville-verklaring. De club worstelt al langer met het bespreekbaar met van homoseksualiteit op het eiland Goeree-Overflakkee. “De tekst uit de verklaring is niet anders, dan hier iedere zondag vanaf de kansel wordt gepredikt’, aldus bestuurslid Lennart van Dam.

Gay op Flakkee gaat regelmatig in gesprek met kerken en politici hierover. De stichting ziet hoe moeilijk het is voor mensen in gelovige families om uit de kast te komen. “De Nashville-verklaring bevestigt alleen maar weer dat het gezien wordt als een ziekte, die genezen kan worden. En de ophef nu verbaast ons ook wel, want wij horen dit al jaren.”

Tegenreacties hartverwarmend

De vele tegenreacties doen Van Dam wel heel goed. Die hebben volgens hem misschien wel meer impact dan de verklaring zelf. “Het is hartverwarmend en laat zien dat de groep die vindt dat we onszelf moeten kunnen zijn vele malen groter is dan die 250 ondertekenaars.”

De Nashville-verklaring is ondertekend door meerdere Flakkeese predikanten. “Wij hebben zelf inmiddels een dikke huid gekregen. Maar voor veel LHBT’ers is het een klap in het gezicht.”