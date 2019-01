Gemeente Brielle geeft mantelzorgers extraatje

Brielse mantelzorgers krijgen dit jaar een hoger bedrag op hun mantelzorgpas gestort. Volgens de gemeente Brielle kan dat omdat de kosten van de pas lager zijn. Mantelzorgers krijgen dit jaar daarom niet 75 maar 100 euro.

De verhoging van het jaarbedrag is volgens de gemeente mogelijk dankzij een betere deal met de uitgever van de mantelzorgpas Groupcard.

Brielle benadrukt dat mantelzorgers een belangrijke rol hebben binnen de gemeente. "We hebben in Brielle een groep betrokken mantelzorgers waar we veel waardering en respect voor hebben", zegt wethouder Bert van Ravenhorst.

"Mantelzorgers zijn vooral bezig met het verzorgen van een naaste. Samen moeten we er voor waken dat zij zichzelf daarin niet vergeten."

De Briellenaren die de mantelpas ontvangen kunnen deze verzilveren bij lokale winkeliers en maatschappelijke of culturele instellingen.

Overigens is 100 euro nog steeds tientallen euro's lager dan de gemiddelde vergoeding aan mantelzorgers door Nederlandse gemeenten. En veel mensen krijgen de beloning in geld uitgekeerd, in plaats van een tegoedbon;