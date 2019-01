Deel dit artikel:













Basketballers Dutch Windmills halvefinalist in beker Dutch Windmills in actie tegen Feyenoord Basketbal

De Dordtse basketbalclub Dutch Windmills staat in de halve finale van de nationale beker. BV Amsterdam, uitkomend in de eerste divisie, werd maandag in Amsterdam met 46-88 verslagen.

Het verschil tussen eerstedivisionist Amsterdam en Dutch Basketbal League-club Dutch Windmills was vrij snel duidelijk. De Dordtenaren konden in de eerste helft van de bekerwedstrijd al snel uitlopen naar een 16-43 ruststand. Na rust veranderde dat beeld niet, al kwam Amsterdam in punten nog iets dichterbij. Door de overwinning staat de Dordtste ploeg van Geert Hammink dus in de halve finale van de beker. Welke ploeg het daar treft is nog niet duidelijk.