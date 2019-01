Deel dit artikel:













'Dit is het aanwakkeren van een smeulend vuur in de kerk' "Dit is vreselijk, dit is mensen tegen elkaar opzetten"

"Ik kan me niet voorstellen dat er nu nog - in 2019 - mensen zijn die denken dat God regels van ons vraagt in plaats van liefde. Dit is vreselijk, dit is mensen tegen elkaar opzetten."

Zo reageert zegt Ali Kersbergen uit Dordrecht op de Nashville-verklaring waarin homoseksualiteit en transgenderisme worden afgewezen. Oud zeer Bij Ali komen door de verklaring veel emoties naar boven, omdat die bij haar veel oud zeer oproept. Twintig jaar geleden kwam haar zoon in een jeugdgroep van zijn kerk openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. "De leiding kon daar niet mee omgaan en gaf hem een boekje waarin stond dat hij genezen kon worden." Bij Ali komen door de verklaring veel emoties naar boven, omdat die bij haar veel oud zeer oproept. Twintig jaar geleden kwam haar zoon in een jeugdgroep van zijn kerk openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. "De leiding kon daar niet mee omgaan en gaf hem een boekje waarin stond dat hij genezen kon worden." "Zij wisten zich destijds geen raad, dat kan ik achteraf nog begrijpen," vertelt Ali geëmotioneerd. "Ze hebben ook later gezegd dat ze het verkeerd gedaan hadden. Ik heb ze vergeven, maar de pijn was gedaan." Angst voor afwijzing De pijn van de resolute afwijzing van haar zoon voelt Ali nu weer bij het verschijnen van de Nashville-verklaring. Ze is actief op facebookgroepen zoals 'Wij De Kerk' en 'Wij De Ouders'. Daar probeert Ali lhbti'rs te steunen die het moeilijk hebben in hun kerk. De Nashville-verklaring heeft het nog moeilijker gemaakt voor ze. De pijn van de resolute afwijzing van haar zoon voelt Ali nu weer bij het verschijnen van de Nashville-verklaring. Ze is actief op facebookgroepen zoals 'Wij De Kerk' en 'Wij De Ouders'. Daar probeert Ali lhbti'rs te steunen die het moeilijk hebben in hun kerk. De Nashville-verklaring heeft het nog moeilijker gemaakt voor ze. "Wij kennen de mensen die hier onder lijden. Veel mensen zijn boos en verdrietig. Er is ook angst want ze zijn bang voor afwijzing." Standpunten nu helder Maar de Nashville-verklaring schept ook duidelijkheid, stelt Ali, omdat je kunt zien welke predikanten hebben ondertekend. "Nu kun je zien wat je aan iemand hebt. Er zijn mensen die dachten hierover goede gesprekken te hebben met hun dominee. En nu zien ze dat hun dominee de verklaring ondertekend heeft. Nu komt niemand meer uit de kast."

Ali Kersbergen

Ali heeft een tip voor mensen die iets willen doen naar aanleiding van de Nashville-verklaring. "Als je mensen kent die het nu moeilijk hebben in hun kerk, bemoedig hen en spreek mét hen en niet óver hen. Of stuur een kaartje. Als je uitspreekt dat je ze steunt daar hebben ze veel aan." Maar de Nashville-verklaring schept ook duidelijkheid, stelt Ali, omdat je kunt zien welke predikanten hebben ondertekend. "Nu kun je zien wat je aan iemand hebt. Er zijn mensen die dachten hierover goede gesprekken te hebben met hun dominee. En nu zien ze dat hun dominee de verklaring ondertekend heeft. Nu komt niemand meer uit de kast."Ali heeft een tip voor mensen die iets willen doen naar aanleiding van de Nashville-verklaring. "Als je mensen kent die het nu moeilijk hebben in hun kerk, bemoedig hen en spreek mét hen en niet óver hen. Of stuur een kaartje. Als je uitspreekt dat je ze steunt daar hebben ze veel aan." Genezing homoseksualiteit In de in de Amerikaanse stad Nashville opgestelde verklaring worden homo's en lhbti'rs expliciet afgewezen. In de Nederlandse vertaling staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat er genezing mogelijk is. In de in de Amerikaanse stad Nashville opgestelde verklaring worden homo's en lhbti'rs expliciet afgewezen. In de Nederlandse vertaling staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat er genezing mogelijk is. Het pamflet is ondertekend door honderden Nederlandse orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici. Onder hen is de Vlaardingse fractieleider van de SGP in de Tweede Kamer Kees van der Staaij. Hij ligt onder vuur sinds bekend werd dat hij de verklaring heeft ondertekend.