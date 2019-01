Nederlanders staan op tegen anti-lhbti-pamflet

Het pamflet van protestante leiders tegen homo's en transgenders heeft een tegenbeweging op gang gebracht. Duizenden mensen hebben maandagavond 'De Liefdesverklaring' ondertekend waarin de vrijheid om lief te hebben naar eigen wens wordt verdedigd. Ook veel (oud-)Rijnmonders, bekende en onbekende, staan op de lijst.

De Liefdesverklaring is mede opgesteld door de vroegere D66-politicus en huidig voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham. De verklaring opent met de constatering dat Nederland terug in de tijd lijkt te gaan.

"De verworvenheden van vandaag, waardoor mensen steeds meer vrij zijn om de liefde op hun eigen manier te beleven, staan steeds weer onder druk. Een hang naar het verleden of naar vaststaande waarheden zorgt ervoor dat mensen weer in beknellende hokjes gedrukt worden.

In tien zinnen wordt vervolgens opgeroepen de keuzes van mensen op het gebied van seksualiteit te respecteren.

Rijnmondondertekenaars

Maandagavond is de lijst volgens de initiatiefnemers door 10.000 Nederlanders getekend. Dat aantal loopt met het uur op. Ook uit onze regio laten veel mensen hun stem horen tegen het anti-homo en anti-lhbti-geluid. Onder hen zijn de actrices Fockeline Ouwerkerk en Miryanna van Reeden, oud-wethouder van Rotterdam Antoinette Laan, de Rotterdamse journalist Rachid Benhammou en schrijver Said El Haji.

Ook prijken op de lijst de namen van vrouwenactiviste Shirin Musa, de voormalige zakelijk directeur van Museum Boijmans van Beuningen Erik van Ginkel, Vlaardinger en BNN/VARA-presentator Tim Hofman en Eveline van Wanrooij, stadsgids en 'meest gastvrije Rotterdammer'.

Condoompje

Celebrity hairstylist Hedwig Vigelandzoon tekende de liefdesverklaring omdat hij 'heilig gelooft in artikel 1. van onze grondwet waarin de gelijkheid van mensen is vastgelegd'. De bekende Rotterdamse stylist en tv-host Fred van Leer verzuchtte eerder op de dag al op sociale media: "Konden we maar terug in de tijd om de ouders van Kees van der Staaij een condoompje te geven."