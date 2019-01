6-daagse Talkshow met Michael Zijlaard, Michael Boogerd, Jeffrey Hoogland en John den Braber

De vijfde aflevering van Zesdaagse TV is een andere dan normaal. Ditmaal een talkshow met Ruud van Os als presentator en onder andere Michael Zijlaard, Michael Boogerd, Jeffrey Hoogland, John den Braber als gasten.

Wedstrijdleider van de Wooning Zesdaagse, Michael Zijlaard, is tot nu toe erg tevreden. "Het is een heel mooie strijd. Het staat allemaal dichtbij elkaar. We hopen dat het een mooie finale gaat worden. We hebben een aantal fantastisch dagen achter de rug. Er wordt topsport geleverd. Er heerst een geweldige ambiance in het sportpaleis."

John den Braber sluit zich daarbij aan. "Wat Michael zegt, er zijn verrassende renners. Zoals Jan Willem van Schip en Stijn Steels, die op koers zijn voor het podium. Het wordt echt spannend de komende dagen."

Bekijk hierboven heel de uitzending.