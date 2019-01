Ed Aldus: 'Geen storm, wel een windrijke dag'

Dinsdag wordt een onstuimige dag, voorspelt weerman Ed Aldus. Maar om nou van storm te spreken... nee.

"We hebben te maken met een depressie boven het zuiden van Scandinavië. Die zorgt voor veel wind vandaag", zegt de weerman uit Barendrecht. "Er komen windstoten voor van vijftig tot zeventig kilometer per uur, mogelijk ook tachtig. Dat is allemaal niet zo heel erg heftig en bijzonder voor deze tijd van het jaar."

"Zo'n dag als vandaag komt in de winter zo vaak voor. Hetzelfde geldt voor de hoge waterstand in Vlaardingen. Zoals het elk jaar Kerst wordt of Pasen heb je dat ook elk jaar hoogwater daar."

"De wind boven land heeft kracht 5 en aan zee windkracht 7. Boven land kan de wind kracht 6 worden. Vlak aan zee wordt het af en toe stormachtig, kracht 8. Voor onze regio is de kous daarmee af."

In plaats van over storm heeft de weerexpert het liever over een windrijke dag. "Stormen gaat het in onze regio zeker niet. Maar wanneer je veel wind aankondigt dan wordt het opgepakt als dat het gaat stormen. Hetzelfde met de aankondiging van vorst. Dan krijg je direct de eerste berichten al over een Elfstedentocht. En zo kan ik nog wel een uurtje doorgaan."