Crowdfunding voor Rotterdamse Papa Jay levert ruim 35 duizend euro op

De crowdfundingsactie voor Papa Jay heeft in korte tijd ruim 35 duizend euro opgeleverd. Dat is veel meer dan de 5 duizend euro, die de initiatiefnemer voor ogen had.

Papa Jay is een alleenstaande vader, die in Rotterdam-Zuid vijf kinderen opvoedt. Hij is bekend geworden door het tv-programma Een Huis Vol.

Koen Joosen uit Etten-Leur vond dat Papa Jay wel een steuntje in de rug kon gebruiken. "Hij is een supervader, altijd met zijn kinderen bezig. Ik vond hem geen zielig geval, maar je zag dat hij het financieel moeilijk had."

Joosen begon een crowdfundingsactie voor de Rotterdamse 'supervader', die dus al zeven keer meer heeft opgebracht dan verwacht.

Papa Jay kan het bijna niet geloven. Vijfendertigduizend euro, hij is er stil van. "God is in beweging", reageert hij. En dan: "Als ik honderd euro had gekregen, was ik ook dankbaar geweest."

Het geld gaat hij verdelen onder de vijf kinderen. Opgetogen: "Talitha is de oudste. Zij kan nu in elk geval gaan studeren."