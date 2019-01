Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Trucker vindt overstroomde kade Vlaardingen 'geen probleem' Hoogwater in Vlaardingen (archieffoto)

Wie dinsdag de straat op gaat doet er goed aan een paraplu, waterdichte schoenen en een warme jas mee te nemen. De stormachtige dag zorgt voor hoge waterstanden in de regio. In Vlaardingen is de kade al ondergelopen.

Verslaggeefster Marion Keete staat met lekke laarzen op de kade en ziet een vrachtwagenchauffeur voorzichtig door het water rijden. Hij verlaat de kade. Een andere chauffeur wordt net wakker. Hij heeft zich de voorgaande uren geen zorgen gemaakt over het stijgende water onder zijn wagen. "Dat water is helemaal niet erg. Het kan nog een meter stijgen en dan is er nog niks aan de hand. Toen ik naar bed ging was het er niet, maar ach nu is het ook geen probleem", zegt de nuchtere chauffeur. Hij is duidelijk niet bang voor natte voeten. De gemeente plaatste borden op de kade om aan te geven dat voertuigen beter niet langs de kade konden parkeren. De vrachtwagenchauffeur heeft dat wel gezien, maar maakt zich niet druk. Zijn vrouw zit thuis minder rustig op de bank. Ter geruststelling stuurde hij haar een video'tje van de Vlaardingse kade. "Hier kan me toch niet zoveel overkomen", zegt de man hoog en droog vanuit zijn cabine. Ook hij rijdt vervolgens de natte kade af om zijn weg te vervolgen. Lees ook: Ed Aldus: 'Geen storm, wel een windrijke dag' In Vlaardingen wordt op dinsdag 8 januari een waterstand tussen 2,05 en 2,25 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) verwacht. De Westhavenkade en delen van de rijweg aan de Oosthavenkade, Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde, Noordzijde en Maasboulevard kunnen daardoor onder water komen te staan. Ook in Rotterdam waarschuwt de gemeente bewoners niet langs de kades te parkeren. Hier wordt vooral aan het eind van dinsdagmiddag hoogwater verwacht.

Lees ook: Parkeer dinsdag in Rotterdam niet op de lager gelegen kades