Slotavond Wooning Zesdaagse live op TV Rijnmond

Na vijf dagen top baanwielrennen, wordt de Wooning Zesdaagse traditioneel op dinsdagavond afgesloten. Van die slotavond hoef je niets te missen, want RTV Rijnmond zendt heel de avond live uit.

Onder deskundig commentaar van Leon Boele en oud-profrenner John den Braber wordt er verslag gedaan van alle onderdelen op de slotavond in Rotterdam Ahoy.

Voorafgaand aan de live-uitzending, om 17:15 uur, 18:15 uur en 19:15 uur, is er een terugblik te zien van de eerste vijf dagen van de Zesdaagse. Om 19:30, als het in Ahoy losgaat, zijn we er live bij.

Mocht je niet bij een televisie zitten, dan kun je het uiteraard ook volgen via Facebook en de livestream op deze site