Ouders op de bres voor speciale opvang peuters in Rotterdam-Zuid Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Zeventien ouders in Rotterdam Zuid maken zich zorgen over de toekomst van hun peuters. Hun 3-jarige kinderen kregen tot eind december negen dagdelen per week speciale opvang in de het Peutercollege. Met ingang van het nieuwe jaar is dat aantal teruggebracht naar vier.

In de opvang is speciale aandacht voor taal, gericht op peuters afkomstig uit gezinnen waar weinig Nederlands wordt gesproken. Een van de moeders zegt namens de oudercommissie: "Wij waren heel tevreden over het aanbod voor de kinderen en het was een heel hechte groep." De zeventien ouders accepteren niet dat de opvang is stopgezet en hebben een advocaat in de arm genomen. Zij willen dat hun peuters volgens afspraak tot juli 2019 worden opgevangen. Wijkagent

Maandagmorgen brachten de ouders de kinderen naar locatie Het Dierenrijk aan de Hilledijk. Ze werden verrast door de aanwezigheid van een wijkagent. De ouders kregen het dwingende advies de kinderen om 11.30 uur op te halen -en niet om 14.30 uur, zoals gepland. Er werd gedreigd dat de politieagent anders een melding zou maken. "Uit angst voor wantoestanden", zegt een andere moeder, "hebben we besloten de kinderen toch maar op te halen". De zeventien ouders waren eerst van plan om hun kinderen toch gewoon alle dagdelen bij de opvang te brengen, ondanks de schriftelijk opzegging die zij op 6 december ontvingen. Volgens de directeur van het Peutercollege, Lativa El Ouali, was er geen sprake van opzet, maar was de plaatsvervangende wijkagent bezig met een werkronde en bij toeval op de locatie. Verre Bergen

De speciale opvang wordt gefinancierd door de filantropische organisatie Verre Bergen. Deze stichting heeft de financiering stopgezet, omdat er geen vertrouwen meer was in de directeur El Ouali. Een woordvoerder van Verre Bergen laat weten dat de geldstroom tot juli 2019 had kunnen doorlopen, maar dat de directeur dit niet wilde. Directeur El Ouali legt desgevraagd uit dat Verre Bergen inderdaad wilde doorbetalen als ze zelf haar functie neer zou leggen. Dit was onbespreekbaar voor El Ouali en haar bestuur. De directeur heeft de ouders afgelopen weekend aangeboden om de opvang voor werkende ouders de maand januari te continueren zonder kosten.

Een moeder zegt hierover: "Ons gaat het om de kwaliteit. Wij waren heel tevreden over de aanpak en zagen dat het werkt. Daarom willen wij dat onze peuters tot juli 2019 deze speciale opvang houden." Gewin

Een van de ouders vermoedt dat de directeur uit is op geldelijk gewin. De ouders betaalden zestig euro per maand voor de speciale opvang van negen dagdelen. Als zij hun kinderen onderbrengen bij het Talentencollege, waar El Ouali ook directeur is, dan zijn ze per maand ruim tweehonderd euro kwijt.

"Dat kunnen we niet betalen", zegt één van de moeders.