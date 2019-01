Rotterdams stadhuis steekt homo's hart onder de riem met regenboogvlag

Ook op het stadhuis in Rotterdam is de regenboogvlag gehesen om homo's en transgenders te steunen. Maandag wapperde de vlag al in onder meer Dordrecht en Amsterdam.

In heel Nederland is commotie ontstaan over de zogeheten Nashville-verklaring waarin homo's en lhbti'ers expliciet worden afgewezen. In de Nederlandse vertaling staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd moeten afwijzen. Ook wordt gesuggereerd dat er genezing mogelijk is.

Het pamflet is ondertekend door honderden Nederlandse orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici. Onder hen is de Vlaardingse fractieleider van de SGP in de Tweede Kamer Kees van der Staaij. Hij ligt onder vuur sinds bekend werd dat hij de verklaring heeft ondertekend.