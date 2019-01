Hollandsche IJsselkering bij Krimpen dicht

Rijkswaterstaat sluit dinsdagmiddag om 14.00 uur de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel. Reden: het stormachtige weer.

Om 16:00 uur wordt de hoogste waterstand van +2.40 meter bij Hoek van Holland verwacht. Dat hoge water is om 17:30 uur bij Rotterdam en om 18:00 uur bij Dordrecht.

De kering is een van de zes stormvloedkeringen die onder beheer staan van Rijkswaterstaat en maakt deel uit van de Deltawerken, samen met de Oosterscheldekering, Maeslantkering, Hartelkering en de Haringvlietsluizen. De kans bestaat dat ook die laatsten worden gesloten. "We houden de situatie goed in de gaten", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

De combinatie van springtij en stormachtige wind zorgt voor hoge waterstanden. Door het sluiten van de stormvloedkeringen krijgt het water geen kans via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen.

De Hollandsche IJsselkering beschermt het laagste deel van Nederland, dat 6,76 meter onder NAP ligt.