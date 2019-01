Deel dit artikel:













Higler fluit Cambuur-Sparta higler

Dennis Higler is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd SC Cambuur-Sparta. Dit duel in Friesland begint zondag om 14:30 uur. Sparta staat momenteel derde in de Keuken Kampioen Divisie.



FC Dordrecht ontvangt op datzelfde tijdstip koploper FC Den Bosch. Het wordt de eerste competitiewedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Claudio Braga. Uiteraard zijn beide wedstrijden live te volgen via Radio Rijnmond.