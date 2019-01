Deel dit artikel:













Overvaller doet zich voor als pakketbezorger Archieffoto

Op de Copernicuslaan in Rotterdam-Schiebroek heeft een man dinsdagochtend geprobeerd om een woning te overvallen. Volgens de politie was daarbij mogelijk een vuurwapen in het spel,.

De overvaller deed zich hoogstwaarschijnlijk voor als pakketbezorger. Hij had een pakje van Bol.com bij zich. Succesvol was hij niet. Uiteindelijk ging hij er zonder buit vandoor.