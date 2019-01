Dutch Windmills niet meer welkom in Topsportcentrum

Dutch Windmills (wit) in actie in het Topsportcentrum.

Basketbalclub Dutch Windmills kan niet langer gebruik maken van de trainingsfaciliteiten in het Rotterdamse Topsportcentrum. Vanwege een betalingsachterstand moet de eredivisionist uit Dordrecht opnieuw op zoek naar een nieuwe plek om te trainen.

Een maand geleden werd Dutch Windmills om dezelfde reden de toegang ontzegd tot de Dordtse Sportboulevard, de thuisbasis van de nieuweling op het hoogste Nederlandse basketbalniveau.

Dit besluit werd een paar dagen later teruggedraaid, omdat alsnog aan de betalingsverplichting werd voldaan. Locatiemanager Dennis van Rijswijk van de Sportboulevard laat weten dat Dutch Windmills op dit moment wat het betalen van de huur betreft 'op schema ligt.'

Dutch Windmills kan niet voor alle trainingen in de Sportboulevard terecht en maakt daarom ook gebruik van andere accommodaties in Dordrecht en omstreken. De leiding van de club was niet bereikbaar voor commentaar.