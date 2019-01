Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voltallige selectie Feyenoord mee op trainingskamp Yassin Ayoub & Luis Sinisterra

Feyenoord is met de voltallige selectie afgereisd naar Marbella in Spanje voor het trainingskamp. De spelers en staf vertrokken vanaf Rotterdam-The Hague Airport richting de Spaanse zon om een uur of 14.30.

Kersverse vader Jan-Arie van der Heijden, wiens vriendin op 4 januari beviel van zoon Tygo, is dus gewoon mee, evenals Renato Tapia, Yassin Ayoub, Jordy Clasie, renato Haps en Jeremiah St. Juste. Ook Mats Knoester en Jordy Wehrmann zijn mee op trainingskamp. Feyenoord is tot en met zondag 13 januari in Spanje. De afgelopen seizoenen bereidde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zich ook al voor op de tweede seizoenshelft aan de Zuid-Spaanse kust. Op 11 januari oefent Feyenoord in Spanje tegen Borussia Dortmund, een dag later wordt er gespeeld tegen Karlsruher SC, de nummer twee van de 3.Liga.