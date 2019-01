Getuige wijst Leon van M. aan in moordzaak Caroline van Toledo

In de zaak van de moord op Caroline van Toledo uit 2005 is een nieuwe, belastende verklaring afgelegd. Een getuige wijst Leon van M. aan als dader.

Eerder hadden twee andere getuigen hem al genoemd en wijst DNA in zijn richting. In de nieuwe verklaring staat dat Leon en zijn broer naar het huis van Caroline van Toledo waren gegaan voor drugs. Van Toledo werkte in een apotheek.

Benzine

Het slachtoffer zou zijn mishandeld en in de kofferbak van haar auto zijn gestopt. Daarna was de auto in het Kruininger Gors in brand gestoken door Leon. De vader van Leon zou de benzine hebben geleverd en erbij hebben gestaan.

Verdachte Leon van M. is woedend over deze nieuwe verklaring. Hij overweegt aangifte te doen wegens smaad en laster. “Mijn vader kan er niet bij zijn geweest. Die was in Oostenrijk. En ik heb niets met mijn broertje.”

Van M. heeft altijd ontkend dat hij Caroline van Toledo heeft vermoord. Hij is in augustus voorlopig vrijgelaten. Hij draagt sindsdien een enkelband en mag niet in Oostvoorne komen. Op 2 april wordt de zaak inhoudelijk behandeld.