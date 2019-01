Donny ruilt Barendrechts voetbalveld in voor Milanese catwalk

Donny Navajas Sanchez in Milaan

Een opvallende carrièreswitch voor Donny Navajas Sanchez. De 26-jarige voetballer van amateurclub Barendrecht zit sinds november in Milaan. Niet om een contract te tekenen bij clubs als AC of Inter, maar om te werken voor klinkende namen als Armani en Dolce & Gabana. Als model.

Dinsdag heeft hij tijdens een casting even wat tijd vrij voor een telefoontje. "Het is allemaal heel snel gegaan", laat hij vanuit Italië weten.

Een paar jaar geleden, vertelt hij, raadde voormalig profbokser Regilio Tuur hem aan om modellenwerk te gaan doen. Er werden wat professionele foto's gemaakt. Die belandden bij een gerenommeerd bureau in Milaan. En binnen de kortste keren liep Donny een show voor Ralph Lauren. Daarna klopten ook merken als Armani en Dolce & Gabana aan. "Zo snel kan het gaan", lacht hij.

Baard eraf

De modellenwereld heeft zijn eigen mores. Met zijn 26 jaar hoort Donny al tot de oudere garde. Op verzoek haalde hij zijn baard eraf en werd ook zijn kapsel gekortwiekt. "Zo zie ik er wat jonger uit."

In plaats van trainings- draagt hij tegenwoordig maatpakken van topmerken. Het is een wat andere prijscategorie, weet hij. "Voor Dolce & Gabana had ik pas een pak aan van 30 à 35 duizend euro. Daar loop ik niet dagelijks mee, zal ik maar zeggen."

Hoe zijn werkweek eruit ziet? Nogal onvoorspelbaar. Donny: "Ik krijg per dag mijn castings door."

Aan de kant

Bij zijn oude voetbalclub hoeft hij niet meer terug te komen. Barendrecht heeft hem vanwege zijn werk in Milaan direct aan de kant gezet. En dat doet pijn. "Ik had niet verwacht dat ze zo met mensen zouden omgaan. Het is eerder met trainers gebeurd en nu dus ook met mij. Ik heb niet eens een bedankje gekregen, terwijl ik daar vijf jaar gespeeld heb."

Dan is het tijd om op te hangen. Donny Navajas Sanchez, voormalig amateurvoetballer uit Barendrecht, moet weer verder met de casting.