Burgemeester Jetten van Vlaardingen slaat verbaal terug

De Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten vindt het onacceptabel dat bestuurders en medewerkers van de gemeente op social media door het slijk zijn gehaald. Dat begon na het besluit om de traditionele vreugdevuren te schrappen.

"Een bewogen jaarwisseling was het", zo vertelt Jetten. "Het college begrijpt dat de teleurstelling bij sommigen heel groot was, maar we hebben de belangen afgewogen en consequent gekozen voor de veiligheid van alle inwoners", zo zegt de burgemeester.

Jetten: "Er zijn situaties geweest waarbij politie, brandweer en handhavers moesten optreden om erger te voorkomen en mensen te wijzen op de gemaakte afspraken."

Extra beveiliging

De gemeente had extra beveiliging ingehuurd. Zo waren er politieagenten zichtbaar aanwezig in het stadhuis. Buiten hielden mobiele camera's de situatie in de gaten.

Er werd gevreesd voor een protest door de vreugdevuurfans. Een deel daarvan had zich op social media negatief uitgelaten over het verbod op de vuren. Burgemeester Jetten was daarbij vaak de gebeten hond.

Ongenuanceerd huisgehouden

"Het moet mij van het hart hoe ongenuanceerd door sommigen op de social media is huisgehouden", zei Jetten. "Het op deze wijze te kijk zetten van medewerkers en bestuurders die gewoon hun werk doen in het belang van de stad was in bepaalde situaties echt onacceptabel", aldus de burgemeester die applaus kreeg voor haar woorden.

De sfeer in Vlaardingen veranderde toen er een nieuwe organisatie voor een vreugdevuur op de proppen kwam met een nieuw veiligheidsplan. Ook dat deugde volgens de gemeente niet waarna een soort kat- en muisspel ontstond tussen Vlaardingen en de vuurfanaten.

Extern rapport

Het eerste jaar van Jetten in Vlaardingen verloopt moeizaam. Ze wordt door veel inwoners gezien als technocratisch en koud. Half januari komt een extern deskundige met een rapport over het verbeteren van de lokale bestuurscultuur in de stad.