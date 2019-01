Geldtransporteur alsnog failliet

De rechtbank heeft SecurCash Nederland alsnog failliet verklaard. Vorige week wees de rechter de faillissementsaanvraag van de geldtransporteur nog af. Door het bankroet staan 220 vaste werknemers op straat.

SecurCash is de grootste geldtransporteur van Nederland. Het hoofdkantoor zit in Delft. In Rotterdam heeft het bedrijf een vestiging aan de Kiotoweg.

Het bedrijf kwam in de problemen doordat we steeds vaker met pin betalen. We nemen daardoor minder geld op bij de banken. Ook zijn sommige banken zelf geldtransporten gaan organiseren.

De geldtransporteur probeerde in 2015 het tij te keren door het bijna failliete Brink's over te nemen. Maar dat leidde niet tot een betere marktpositie. Vorig jaar nog moest SecurCash twee vestigingen sluiten.

Vorige week woensdag vroeg het bedrijf faillissement aan. De rechter vond toen dat het bedrijf nog geld genoeg in kas had om de schuldeisers te betalen. Nu valt dus alsnog het doek voor SecurCash. Of een doorstart mogelijk is, wordt nog onderzocht.