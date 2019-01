Verdachte snackbarbrand Schiedam langer vast

Een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft twee weken langer vastzitten voor de brand op 5 december in een Schiedamse snackbar. De man zou de brand hebben aangestoken.

Hij werd het afgelopen weekeinde op Schiphol aangehouden. De man was van plan om naar Marokko te vliegen. Daar was de uitvaart van zijn moeder.

Na de explosie en daaropvolgende brand in King's Grill & Snack aan de Parkweg zagen getuigen iemand met brandende voeten weglopen. De politie vreesde in eerste instantie voor het leven van de gewonde verdachte.

Een week later werd hij gevonden in een ziekenhuis. De man zou worden verhoord als hij daartoe in staat was.

Politie en justitie onderzoeken wat zijn rol bij de brand is geweest.