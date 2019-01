Bruins: 'Intentie om bij Excelsior te blijven'

Luigi Bruins is niet van plan om Excelsior te verlaten. De 31-jarige middenvelder beschikt over een aflopend contract bij de Kralingers. ''De intentie is er om te blijven'', zegt Bruins vanuit het trainingskamp in het Spaanse Alhaurin.

''Ik heb mijn vrouw, kinderen en familie in Rotterdam. Ik ben ook redelijk op leeftijd dus wat mij betreft is er geen noodzaak om een stap te maken, maar daar zullen we uit moeten komen.''

Toch laat Bruins de deur open voor een eventueel avontuur in een exotisch oord, om aan het einde van zijn carrière nog even wat geld op te strijken. ''Natuurlijk laat je dat soort kansen niet lopen. Het complete plaatje moet wel kloppen. Maar mocht er zich zo'n buitenkansje voordoen, dan ga je luisteren.''

Balans

Kritiek op Excelsior is dat de ploeg vaak te aanvallend speelt. Bruins is het daar niet per se mee eens. ''Het voetbal is misschien beter dan de voorgaande jaren, toen het verdedigend weer wat stabieler was. Daarin moet je een goede balans vinden. Het is prettig om de bal te hebben, maar het is ook prettig om er vanuit te gaan dat je goed staat met z'n allen. Die balans hebben we nog niet gevonden.''



Bekijk hierboven het volledige gesprek met Luigi Bruins. Hierin gaat hij ook in op zijn band met trainer Adrie Poldervaart.